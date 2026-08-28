Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Foshan Haitian Flavouring and Food Company hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Foshan Haitian Flavouring and Food Company ebenfalls ein EPS von 0.300 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Foshan Haitian Flavouring and Food Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.12 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 6.91 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch