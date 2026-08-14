Forward Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Forward Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.80 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.770 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 10.8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch