Forward Air stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Forward Air präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.520 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 673.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 631.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch