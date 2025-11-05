Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.11.2025 23:27:13

Forward Air Q3 Loss Narrows

(RTTNews) - Forward Air Corporation (FWRD) reported third-quarter net loss of $16.3 million or $0.52 per share, compared to $73.4 million or $2.66 per share last year.

Revenues for the quarter were $631.8 million in the third quarter compared to $655.9 million a year ago.

