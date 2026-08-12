FORVAL TELECOM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FORVAL TELECOM veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6.42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14.78 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat FORVAL TELECOM mit einem Umsatz von insgesamt 5.99 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch