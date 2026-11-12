FORVAL TELECOM: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FORVAL TELECOM hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17.41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17.65 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FORVAL TELECOM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch