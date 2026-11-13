FORVAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FORVAL hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 19.16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20.62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat FORVAL im vergangenen Quartal 18.57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FORVAL 17.94 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch