FORVAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FORVAL hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4.44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.87 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch