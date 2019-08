Forum sur les forêts - Quand la foresterie devient le moteur d'une relation constructive

WASKESIU LAKE, SK, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - La foresterie est au cœur de la relation constructive qui existe entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la nation crie. Voilà l'essentiel du message lancé par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et le secrétaire du Grand Conseil des Cris, M. Paul John Murdoch, tous deux de passage à Waskesiu Lake, en Saskatchewan, à l'occasion du Forum sur les forêts.

Dans le contexte d'une présentation commune, MM. Dufour et Murdoch ont souligné l'historique de la relation entre le Québec et la nation crie, ainsi que les ententes qui ont marqué cette relation. Le ministre a illustré les efforts qui ont été déployés pour favoriser la participation des Cris aux processus de planification des activités d'aménagement forestier et à la mise en valeur du territoire et de ses ressources naturelles, notamment par la mise en place du Conseil Cris-Québec sur la foresterie. M. Murdoch a, quant à lui, présenté les retombées positives de ces ententes pour sa nation.

Le Forum sur les forêts, tenu en marge de la conférence annuelle du Conseil canadien des ministres des forêts, permet aux élus de se rencontrer et d'échanger avec divers acteurs des milieux forestiers, tels que des représentants de communautés autochtones, d'agences de certification et de l'industrie des produits forestiers.

Citations :

« Le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la nation crie, par la négociation et la mise en œuvre d'ententes en matière de gestion du territoire et de ses ressources forestières, ont su créer une relation positive qui répond aux volontés, aux besoins et aux aspirations des deux nations et qui évolue au rythme des échanges. En matière de développement forestier, le Québec et les Cris ont misé sur leurs compétences respectives de façon à établir et à maintenir des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel, au bénéfice des Cris et de l'ensemble de la population québécoise. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le développement à Eeyou Istchee, y compris la foresterie, a toujours été un important secteur économique pour la région ainsi que la province. Grâce à une planification inclusive et une collaboration régulière et constructive combinées au respect et à la mise en œuvre des ententes établies, nous avons été en mesure d'améliorer la situation pour les acteurs et les gens d'Eeyou Istchee. La création de tables comme le Groupe de travail Cris-Québec sur la foresterie a été nécessaire et a permis à la nation crie de jouer un rôle clé dans le développement réfléchi de la ressource en mettant à profit sa précieuse expertise et sa connaissance d'un territoire auquel elle est fondamentalement liée depuis des générations. »

Grand Chef Dr. Abel Bosum, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de la nation crie : « La conception de la nation crie d'un plus grand rôle dans l'aménagement forestier avec le Gouvernement du Québec se caractérise par le désir mutuel de trouver des solutions novatrices à des défis historiques. Une telle collaboration et philosophie permet au Gouvernement de la nation crie d'envisager l'industrie forestière avec un regain d'optimisme pour Eeyou Istchee et la région ».

