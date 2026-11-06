Fortune Financial Services (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fortune Financial Services (India) gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Fortune Financial Services (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.26 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.560 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 542.0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 793.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch