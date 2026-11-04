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04.11.2026 05:10:31
Fortune Brands Innovations Inc. Announces Fall In Q3 Income
(RTTNews) - Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $49.9 million, or $0.42 per share. This compares with $70.8 million, or $0.59 per share, last year.
Excluding items, Fortune Brands Innovations Inc. reported adjusted earnings of $1.14 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.1% to $1.113 billion from $1.149 billion last year.
Fortune Brands Innovations Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $49.9 Mln. vs. $70.8 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.59 last year. -Revenue: $1.113 Bln vs. $1.149 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.19 To $ 0.29 Next quarter revenue guidance: $ 925 M To $ 995 M Full year EPS guidance: $ 3.20 To $ 3.30 Full year revenue guidance: $ 4.205 B To $ 4.275 B
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fortune Brands Home & Security Inc.
Analysen zu Fortune Brands Home & Security Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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