Fortune Brands Home Security stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fortune Brands Home Security hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fortune Brands Home Security 0.830 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fortune Brands Home Security in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch