Fortune Brands Home Security präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fortune Brands Home Security hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.590 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.15 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.11 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch