Fortuna Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fortuna Mining hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.35 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.170 CAD je Aktie erzielt worden.

Fortuna Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 444.0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 319.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch