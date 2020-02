Fortum bekräftigt Dividendenausblick

BERLIN (Dow Jones)--Der finnische Energieversorger Fortum hält an seiner vorgeschlagenen Dividende für 2019 fest. Der Aufsichtsrat schlage unverändert 1,10 Euro pro Aktie vor, heisst es im Geschäftsbericht des Vorstandsvorsitzenden, der am Montag in Helsinki veröffentlicht wurde. Mit einem Ergebnis pro Aktie von 1,67 Euro entspreche dies einer Ausschüttungsquote von 66 Prozent. Dies liege innerhalb des Rahmens von 50 bis 80 Prozent, den das Unternehmen in seiner Dividendenpolitik festgelegt habe.

Der Uniper-Hauptanteilseigner stellte sich auch hinter die Pläne des Düsseldorfer Unternehmens, das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 ans Netz zu nehmen. Fortum unterstütze die Entscheidung, "alte kohlebetriebe Anlagen stillzulegen", während das neue Kraftwerk in Betrieb gesetzt werde, sagte der Chef des Staatsbetriebs, Pekka Lundmark. "Solange es Kohle für die Versorgungssicherheit in Deutschland braucht, ist es sinnvoll, diese in den effizientesten und saubersten Anlagen zu nutzen", erklärte Fortum-Chef Pekka Lundmark.

