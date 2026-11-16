Fortress Biotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fortress Biotech hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fortress Biotech ein Ergebnis je Aktie von 0.110 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 19.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fortress Biotech 17.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch