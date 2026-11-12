Fortitude Gold verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fortitude Gold liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fortitude Gold die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fortitude Gold 0.010 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Fortitude Gold 10.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 121.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch