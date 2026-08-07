Fortitude Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fortitude Gold hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.02 USD. Im letzten Jahr hatte Fortitude Gold einen Gewinn von 0.030 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 68.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch