Fortis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fortis hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.92 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.810 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.11 Milliarden CAD – ein Plus von 5.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fortis 2.94 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch