Fortis Malar Hospitals präsentierte Quartalsergebnisse

Fortis Malar Hospitals hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Fortis Malar Hospitals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Fortis Malar Hospitals im vergangenen Quartal 1.9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 640.0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fortis Malar Hospitals 0.3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch