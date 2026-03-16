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16.03.2026 18:45:16
Forterra Plc Launches GBP20 Mln Share Buyback Programme
(RTTNews) - Forterra plc (FORT.L) announced on Monday, the launch of upto GBP20 million share buyback programme to repurchase its ordinary shares, with all purchased shares to be cancelled, reducing the company's share capital.
The company has instructed Investec Bank plc to execute the first GBP10 million tranche immediately under a non-discretionary arrangement. A second tranche will begin after completion of the first and is expected to finish no later than December 31, 2026.
Forterra said up to 21,280,338 shares may be purchased under the programme, in line with shareholder authority granted at the 2025 annual general meeting.
FORT.L closed Monday's trading at GBP163.00, up GBP3.60 or 2.26 on the London Stock Exchange.
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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