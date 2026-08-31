Forte Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Forte Minerals stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Forte Minerals ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch