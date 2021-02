Forte augmentation des demandes aux Petites Créances pour des remboursement de voyages annulés

Des consommateurs qui ont vu leur voyage annulé à cause de la COVID se tournent maintenant vers les tribunaux pour récupérer leur argent

MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Depuis qu'un couple de Rimouski a remporté une victoire contre Air Transat aux petites créances, la plateforme de services juridiques en ligne Neolegal a observé que les demandes sur son site pour récupérer l'argent d'un voyage annulé à cause de la COVID-19 ont bondi de 218%.

Les crédits-voyages font beaucoup de mécontents

Depuis mars 2020, de nombreux voyageurs n'ont toujours pas reçu de remboursements de leur vol ou de leur voyage annulé mais ont plutôt reçu des crédits voyage de la part des transporteurs et des agences de voyage. Cette situation est inacceptable pour certains qui jugent que comme ils n'ont pas reçu la prestation, ils sont en droit d'être remboursés. Comme le confirme Philip Hazeltine, Président de Neolegal : « Les gens qui nous appellent sont très frustrés par la situation et veulent faire valoir leur droit à la justice pour ne pas perdre l'argent investi ». En janvier 2021, la Cour des Petites Créances de Rimouski a donné raison à un couple de voyageur qui réclamaient à Air Transat près de 5 000$.

Première étape : envoyer une mise en demeure

Pour espérer récupérer leur agent, la première étape est d'envoyer une mise en demeure à la compagnie aérienne ou à l'agence de voyage. Philip Hazeltine précise « C'est le démarrage de toute procédure juridique. Cela fait comprendre à la partie adverse que nous sommes sérieux dans nos demandes et cela la met face à ses responsabilités. Chez Neolegal, nous avons envoyé plusieurs milliers de mises en demeure depuis le démarrage de la crise ».

Deuxième étape : faire une demande aux Petites Créances

Si la mise en demeure ne suffit pas, comme pour le couple de Rimouski, la prochaine étape pourrait être entre autres une demande à la Cour des Petites Créances. Cela peut paraître long et compliqué mais comme l'explique Philip Hazeltine : « Même si on ne peut pas se faire représenter par un avocat devant la Cour, on peut se faire aider par un avocat pour préparer le dossier. Cela coûte quelques centaines de dollars, mais on gagne beaucoup en temps et en stress. Pour récupérer plusieurs milliers de dollars, cela peut valoir la peine ! »

Forte augmentation des services juridiques en ligne depuis le début de la pandémie

Neolegal a aidé plus de 8 000 clients depuis le début de la pandémie grâce à sa plateforme juridique en ligne partout au Québec www.neolegal.ca

