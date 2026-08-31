Fort St James Nickel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fort St James Nickel hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch