Forscher der Heinsberg-Studie zeigen sich hoffnungsvoll

BERLIN (Dow Jones)--Nach der Vorstellung der ersten Zwischenergebnisse der Heinsberg-Studie zum Coronavirus zeigen sich die Forscher vorsichtig optimistisch. In der untersuchten Gemeinde Gangelt im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg hätten bereits rund 15 Prozent der Bevölkerung eine Immunität gegen Sars-CoV-2 ausgebildet, erklärte der Bonner Virologe Hendrik Streeck die repräsentative Stichprobe. Zuvor hatten die Behörden mit lediglich 5 Prozent gerechnet.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erklärte, die Studie sei "ein weiterer Baustein, der uns hilft, zu einer verantwortlichen Entscheidung zu kommen". Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland hätten auch zahlreiche Schäden verursacht, etwa mit Blick auf das Kindeswohl, mehr Depressionen oder häusliche Gewalt. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz verwies auf die für den kommenden Mittwoch angesetzte Bund-Länder-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

In Gangelt haben laut der Studie insgesamt 14 Prozent der Bewohner eine Infektion durchgemacht. Rund zwei Prozent der Fälle seien zuvor unerkannt geblieben. In dem Gebiet sei sehr viel getestet worden, betonte der Virologe Streeck. Es sei allerdings möglich, dass die Dunkelziffer von Covid-19 in Heinsberg überschätzt werde, "während in anderen Gebieten die Dunkelziffer unterschätzt wird". Die Heinsberg-Forscher schätzen die Sterberate in Heinsberg nun auf 0,37 Prozent. Dagegen spreche die amerikanische John-Hopkins-Universität von einer fünffach höheren Letalität von rund 1,98 Prozent, sagte Streeck. In Deutschland insgesamt betrage die Mortalität derzeit aber nur 0,06 Prozent.

Der Bonner Hygieneexperte Martin Exner erklärte, es gebe "eine hohe Disziplin bei der Einhaltung der Massnahmen". Dies ermögliche es, "dass man beginnen kann unter bestimmten Rahmenbedingungen, die Phase der strengen Quarantänisierung zurückzunehmen". Wichtig sei, dass die Hygienemassnahmen streng eingehalten würden. Kliniken, Kranken- und Altenheime sowie die ambulante Versorgung müssten "weiter maximal" geschützt werden.

Mit Blick auf Schulen und Kindergärten sagte Exner, "dass jüngere Menschen weniger gefährdet sind bei Verläufen". Es sei möglich, dass Einrichtungen nur wenige Kinder nehmen und unter Abstandswahrung und Einhaltung der Hygienevorschriften wieder öffneten. "Das sind Massnahmen, die wir aus hygienischer Sicht empfehlen, die muss man dann gesellschaftlich umsetzen." NRW-Ministerpräsident Laschet betonte, besonders die Entscheidung zur Öffnung von Schulen müsse "einheitlich zwischen den Ländern entschieden werden".

An der Heinsberg-Studie haben mehr als 1.000 Einwohner in 400 Haushalten teilgenommen. Das Zwischenergebnis beruht auf der Befragung und Auswertung von 500 Personen. Die Forscher wollen als nächstes den Verlauf des Virus in der Karnevalssitzung analysieren und auch Umweltproben nehmen.

