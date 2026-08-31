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31.08.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Montagnachmittag mit Einbussen

Formycon Aktie News: Formycon am Montagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Formycon gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,2 Prozent auf 19,48 EUR abwärts.

Formycon
18.00 CHF -1.91%
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Die Formycon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 19,48 EUR abwärts. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 19,12 EUR. Bei 19,94 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 1'421 Formycon-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 16,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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