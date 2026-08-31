Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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31.08.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 19,96 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 19,96 EUR. Bei 19,96 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,94 EUR. Zuletzt wechselten 140 Formycon-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,52 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 22,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.34 Mio. EUR gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.
2026 dürfte Formycon einen Verlust von -0,374 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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