Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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30.09.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Anleger greifen bei Formycon am Mittwochvormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 19,16 EUR.
Das Papier von Formycon konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 19,16 EUR.
Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 40,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,93 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 6.34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,374 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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