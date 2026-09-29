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29.09.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 19,08 EUR.

Formycon
18.14 CHF 1.86%
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Um 16:28 Uhr sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 19,08 EUR zu. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 19,22 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,88 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1'862 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 28,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit Abgaben von 14,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.34 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,374 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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