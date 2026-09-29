Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 19,08 EUR zu. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 19,22 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,88 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1'862 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 28,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit Abgaben von 14,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.34 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,374 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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