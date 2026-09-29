Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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29.09.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 18,90 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 18,90 EUR. Die Formycon-Aktie legte bis auf 18,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 18,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 515 Aktien.
Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 29,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 13,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.34 Mio. EUR gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2026 -0,374 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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