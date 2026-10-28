Formycon Aktie News: Formycon am Mittwochmittag im Aufwind

Die Formycon-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 19,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 19,38 EUR. Mit einem Wert von 18,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 956 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 40,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 17,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Formycon mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Formycon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Formycon ein EPS in Höhe von 0,033 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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