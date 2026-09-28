Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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28.09.2026 16:29:00
Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 19,06 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Formycon-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 19,06 EUR ab. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 19,00 EUR. Bei 19,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 1'994 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Bei 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,48 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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