Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag stärker

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 19,30 EUR zu. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 19,66 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,20 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 251 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 39,12 Prozent zulegen. Bei 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 15,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2026 -0,374 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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