Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 19,66 EUR nach oben. Bei 19,66 EUR erreichte die Formycon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 19,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 50 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 36,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit Abgaben von 17,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR im Vergleich zu 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

2026 dürfte Formycon einen Verlust von -0,374 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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