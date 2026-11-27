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27.11.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon büsst am Mittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 14,52 EUR.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 14,52 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,32 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,86 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2'013 Formycon-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 45,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 5,65 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Formycon am 29.04.2027 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -8,298 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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