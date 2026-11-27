Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 14,42 EUR.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 86,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 13,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 5,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 29.04.2027 vorlegen.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -8,298 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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