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Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

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27.08.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Formycon. Der Formycon-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 19,50 EUR.

Formycon
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Um 16:28 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 19,50 EUR. Bei 19,22 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 19,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 8'118 Formycon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 27,37 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 16,41 Prozent sinken.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,374 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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