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27.08.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagmittag tiefer

Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagmittag tiefer

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 19,82 EUR nach.

Formycon
18.19 CHF 1.08%
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Die Formycon-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 19,82 EUR abwärts. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 19,36 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 19,96 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 3'972 Aktien.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,47 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 16,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 17,76 Prozent wieder erreichen.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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