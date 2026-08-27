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27.08.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 19,36 EUR ab.

Formycon
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Die Formycon-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 19,36 EUR abwärts. Der Kurs der Formycon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,36 EUR nach. Bei 19,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'980 Formycon-Aktien.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 38,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 15,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,374 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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