Die Formycon-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 14,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 14,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,94 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4'775 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,16 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,70 EUR am 20.11.2026. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 6,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Formycon am 29.04.2027 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -8,298 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot