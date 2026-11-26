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26.11.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 14,50 EUR ab.
Das Papier von Formycon gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 14,50 EUR abwärts. Bei 14,30 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 14,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 4'146 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 85,17 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2026 bei 13,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,52 Prozent.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Formycon wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 29.04.2027 vorlegen.
2026 dürfte Formycon einen Verlust von -8,298 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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