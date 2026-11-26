Die Formycon-Aktie musste um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 14,54 EUR. Im Tief verlor die Formycon-Aktie bis auf 14,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'367 Formycon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 84,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,70 EUR ab. Mit Abgaben von 5,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.04.2027 erwartet.

2026 dürfte Formycon einen Verlust von -8,298 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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