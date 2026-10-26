Formycon Aktie News: Formycon am Mittag nahe Nulllinie

Die Formycon-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 18,80 EUR. Bei 19,18 EUR erreichte die Formycon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die grössten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 18,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,62 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2'712 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 42,82 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 15,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.34 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Formycon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,030 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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