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26.10.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Montagvormittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Formycon. Zuletzt wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 19,18 EUR nach oben.
Die Formycon-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 19,18 EUR. Kurzfristig markierte die Formycon-Aktie bei 19,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,62 EUR. Bisher wurden heute 571 Formycon-Aktien gehandelt.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.
Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Formycon-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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