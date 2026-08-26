Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag stark gefragt

Um 16:28 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 19,62 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,84 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,66 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 10'678 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 26,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 36,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 16,92 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 6.34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2026 -0,318 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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