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Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

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26.08.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Mittag fester

Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Formycon zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 19,52 EUR.

Formycon
18.00 CHF 3.18%
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Das Papier von Formycon konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,6 Prozent auf 19,52 EUR. Die Formycon-Aktie legte bis auf 19,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 18,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'014 Formycon-Aktien umgesetzt.

Bei 26,85 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,55 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (16,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 16,50 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,318 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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