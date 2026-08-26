Formycon Aktie News: Formycon tritt am Vormittag auf der Stelle

Mit einem Kurs von 18,66 EUR zeigte sich die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 18,92 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 18,66 EUR. Bei 18,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 330 Formycon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 16,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 14,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR im Vergleich zu 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,318 EUR je Formycon-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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