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25.08.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Mittag schwächer

Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 19,10 EUR.

Formycon
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Die Formycon-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 19,10 EUR abwärts. Bei 19,06 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 19,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 1'098 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 14,66 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -0,318 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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