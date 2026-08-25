Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag höher

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 19,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 19,50 EUR. Bei 19,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70 Formycon-Aktien.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,30 EUR am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 16,41 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,318 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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