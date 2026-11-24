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24.11.2026 16:29:00
Formycon Aktie News: Formycon verteuert sich am Dienstagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 14,44 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 14,44 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Formycon-Aktie bei 14,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 7'930 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,94 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2026 bei 13,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.34 Mio. EUR eingefahren.
Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.04.2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --8,643 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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